В Днепре пьяный мужчина затащил 16-летнюю девушку в автомобиль и попытался скрыться

В Днепре 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения насильно затащил несовершеннолетнюю девушку в свой автомобиль и пытался скрыться: благодаря неравнодушному прохожему его удалось остановить и задержать.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера на проспекте Дмитрия Яворницкого, в районе дома № 125. По имеющейся информации, пьяный мужчина проезжал на автомобиле Chevrolet Aveo мимо тротуара и начал приставать к проходящей там несовершеннолетней девушке. Он предложил сесть к нему в машину и поехать к нему домой, на что девушка ответила категорическим отказом. Тогда мужчина вышел из автомобиля, насильно затянул девушку в салон машины и попытался скрыться. Проходивший мимо неравнодушный прохожий пытался остановить поехавшее авто и позвонил в полицию.

Еще до приезда патрульных на вызов, данный автомобиль остановили сотрудники полиции охраны, не дав тому скрыться в неизвестном направлении. Приехавшие патрульные обнаружили, что пытавшийся скрыться мужчина имеет все признаки алкогольного опьянения. Водитель на месте прошел осмотр с помощью «драгера», который показал содержание алкоголя в крови гражданина 2,19 промилле.

На место происшествия вызвали также мать несовершеннолетней девушки и следственно-оперативную группу Днепровского отдела полиции. В присутствии свидетелей был проведен осмотр автомобиля, в котором обнаружили слип-пакет с двумя таблетками синего цвета с надписью SPACE X, похожими на наркотические. Изъятое было направлено на экспертизу, а мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.