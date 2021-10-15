В Днепре шестиклассник избил учительницу из-за замечания

Обстоятельства инцидента устанавливает комиссия учебного заведения.

В днепровской школе №94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания.

Об этом пишет сайт «Наше місто» со ссылкой на дочь пострадавшей учительницы.

Отмечается, что подросток во время урока играл в телефоне и щелкал орехи. На замечания мальчик отвечал нецензурной лексикой. Тогда учительница забрала телефон, и после этого подросток набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.

«Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок», – отметила дочка пострадавшей.

Родители мальчика не принесли извинения за инцидент. Они забрали документы из школы.

На данный момент комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего. // УНИАН