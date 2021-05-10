В Днепре в гаражном кооперативе обнаружили окровавленный труп мужчины

В Днепре в гаражном кооперативе на улице Пограничной Чечеловского района в понедельник, 9 мая, обнаружили окровавленный труп мужчины.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Труп нашли около 20:00 в гаражном кооперативе «Салют». Тело лежало в луже крови лицом вниз, погибший был в разорванной майке, его бок — окровавлен. На момент обнаружения мужчина предварительно был мертв уже более часа. Рядом с телом была компания. Те заявили, что этот человек шел мимо, захрипел и упал, у него изо рта пошла кровь.

На месте происшествия находился пьяный 55-летний гражданин, на одежде и теле которого были пятна, похожие на кровь, исходя из чего тот может быть причастен к смерти мужчины. На месте работала следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.