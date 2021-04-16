В Днепре задержали подрывников банкоматов «Ощадбанка»

В Днепропетровской области сотрудники Национальной полиции задержали двоих мужчин, которые подорвали банкомат «Ощадбанка» и украли деньги.

Как стало известно, еще 15 марта двое неизвестных взорвали банкомат в Подгородном, украли почти 200 тысяч гривен и скрылись с места преступления.

После проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастны двое днепрян. В ходе спецоперации правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и в автомобиле злоумышленников.

Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли 4 единицы оружия, боеприпасы, мобильные телефоны, две радиостанции, почти 1500 гривен, документацию по настройке банкомата и другие предметы и вещественные доказательства.

Сейчас злоумышленников задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста. // 056