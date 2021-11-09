В Днепре задержан врач, торговавший фальшивыми COVID-сертификатами

В Днепре правоохранители разоблачили и задержали медицинского работника, который торговал поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пост в Facebook Андрея Бабского, директора департамента здравоохранения Днепровского горсовета и собственные источники.

Вечером 8 ноября сотрудники полиции под процессуальным руководством Левобережной прокуратуры и сопровождением СБУ в Днепропетровской области, на «горячем» задержали семейного врача горбольницы №8 во время получение первой части денежных средств в размере 12 500 гривен за якобы проведенную «первую вакцинацию» десяти человек. Как было установлено, медработник обещал «вакцинировать» 10 сотрудников одного из предприятий Днепра за сумму в 22 500 гривен и выдать им фальшивые сертификаты. Правоохранители провели обыски по месту жительства и месту работы врача. Медработник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как отметил Андрей Бабский, силовики задержали медработника за продажу поддельных COVID-сертификатов, но имя «предприимчивого» врача пока не разглашается. Директор департамента здравоохранения призывает работников медицинской сферы быть сознательными и заявил, что виновных выгораживать не собирается.

Также он напомнил, что сейчас на поддержку сферы здравоохранения Днепра выделяются огромные суммы из городского бюджета, которые идут на модернизацию медицинских учреждений и новое оборудование. А договора с НСЗУ позволяют получать медработникам хорошую оплату за оказанные горожанам услуги. Бабский призывает работников медицинской сферы не портить свое доброе имя и репутацию, когда есть все возможности для достойного легального заработка.