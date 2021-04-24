В Днепре застрелили водителя Land Cruiser, в котором находился и ребенок (фото)
В центре Днепра сегодня, 24 апреля, в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200.
Об этом сообщает «Днепр оперативный» с места событий.
Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана «Артист». Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТГ ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого. В этот момент к нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы.
Убийца скрылся с места преступления и сбежал по направлению к парку Шевченко — полицейские начали розыск и отрабатывают парк и близлежащие улицы.
Мальчик, ехавший с мужчиной, не пострадал. Вся улица, где было совершено убийство, оцеплена, движение заблокировано.
Камера Ситуационного центра Днепра зафиксировала момент убийства.