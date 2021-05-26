В Днепропетровской области двое мужчин напали на патрульных

Правоохранители получили телесные повреждения – известно, что нападавшие были пьяными, им грозит до пяти лет тюрьмы

В Днепропетровской области при оформлении административного протокола на водителя, который нарушил правила дорожного движения, двое местных жителей напали на полицейских.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 25 мая около 22 часов на автодороге Н-23 в селе Мирное вблизи Томаковки. Во время патрулирования автодороги полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 3 (поселка Томаковка) заметили автомобиль, который двигался без освещения.

При составлении административного протокола к ним подошли двое местных жителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и стали мешать их работе. На замечание полицейских и водителя мужчины не реагировали и проявляли агрессию.

Продолжая конфликтную ситуацию, они напали на правоохранителей и нанесли им телесные повреждения. Работники полиции приняли меры и задержали нападавших.

Следователи сообщили фигурантам дела о подозрении по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения – содержание под стражей. // «Сегодня»