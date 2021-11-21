В днепровском ночном клубе иностранец ударил соотечественника ножом

В Днепре 20 ноября в ночном клубе гражданин Марокко ударил ножом студента-земляка в живот во время потасовки.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел ночью в клубе “Сфера” на Набережной Победы, 82. 22-летний студент Днепровского медуниверситета из Марокко поссорился с 26-летним соотечественником. В ходе конфликта студенту-медику нанесли два удара ножом. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение с колото-резаным ранением брюшной полости и руки.

Нападавшего задержала полиция. Правоохранители изъяли складной нож, которым нанесли удары, орудие отправили на экспертизу. Детали случившегося выясняются.