У Чернівцях керівництво будівельної компанії судитимуть за шахрайство майже на ₴280 млн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника, засновника та фінансового директора будівельної компанії. Їх обвинувачують у заволодінні грошовими коштами інвесторів в особливо великих розмірах шляхом обману, легалізації одержаного злочинним шляхом майна та службовій недбалості (ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачені налагодили злочинну схему незаконного збагачення від махінацій з будівництвом багатоквартирного будинку у Чернівцях.

Не маючи дозволів на користування земельною ділянкою, здійснення будівельних робіт та права на продаж об’єктів нерухомості, будівельна компанія з 2016 року почала залучати інвестиції у зведення багатоповерхівки.

Встановлено, що керівництво компанії уклало з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир, за що отримало майже 280 млн грн. Однак з 2018 року по теперішній час будівельні роботи на вказаному об’єкті не проводились, а одержаними коштами керівництво компанії незаконно заволоділо та використало на власні потреби.

Внаслідок цієї афери більше 300 громадян залишились без грошей і без квартир.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура