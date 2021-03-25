В Донецкой области будут судить пятерых сутенерш

Под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 5 местных жительниц, которые обвиняются в сутенерстве или вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2020 года группа лиц, в состав которой входило пять местных жительниц в возрасте от 38 до 60 лет, организовали незаконную деятельность, связанную с предоставлением платных сексуальных услуг на территории Мариуполя.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

К занятию проституцией участники группы привлекли более чем 100 девушек возрастом от 22 до 40 лет и систематически получали от них денежные средства.

Незаконная деятельность осуществлялась в пяти саунах города, а стоимость 1 часа так называемого «отдыха» с девушкой стоила около 800 грн, 200 из которых девушки отдавали сутенершам.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. // Славянск деловой