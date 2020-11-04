В Донецкой области депутата подозревают в призывах к изменению границ Украины

Депутата Константиновского городского совета подозревают в публичных призывах к изменению границ и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“Депутату Константиновского городского совета VI созыва заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-мая 2014 года депутат, во время проведения митингов в г. Константиновка, неоднократно призывал местных жителей к участию в так называемом “общем областном референдуме” по вопросу признания “государственной независимости „ДНР“”, — говорится в сообщении.