В Донецкой области двоих полицейских подозревают в выбивании «признаний» из задержанного

В Донецкой области двум полицейским сообщено о подозрении за «выбивание» из мужчины признания в совершении преступления.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

«…оперуполномоченному отдела криминальной полиции и инспектору сектора информационной поддержки Бахмутского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области сообщено о подозрении в превышении власти и умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав и полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 28 мая 2020 года указанные лица, находясь в служебном кабинете помещения полицейской станции города Светлодарска, применили к местному жителю физическую силу с целью побуждения его к признанию вины в совершении кражи.

Досудебное расследование продолжается.