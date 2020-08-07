В Донецкой области на 7 лет осудили мужчину за убийство женщины из-за бутылки водки

В Донецкой области мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что он убил женщину, которая без него выпила бутылку водки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

«При принципиальной позиции Мариупольской местной прокуратуры №2 Орджоникидзевским районным судом г. Мариуполя вынесен приговор мужчине по ч. 2 ст. 121 УК, а именно в причинении тяжких телесных повреждений женщине, от которых наступила ее смерть», — говорится в сообщении.

Установлено, что 12 марта 2020 года между ранее неоднократно судимым мужчиной и его сожительницей возник конфликт из-за того, что женщина тайком выпила бутылку водки. В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удары руками и ногами по всему телу и пошел отдыхать.

«Проснувшись на следующий день, преступник увидел, что сожительница умерла. Причиной смерти стали множественные переломы ребер, которые повлекли повреждение легких. При рассмотрении дела обвиняемый вину признал в полном объеме и был приговорен к 7 годам лишения свободы», — добавили в прокуратуре.