В элитном поселке под Львовом грабители убили известного бизнесмена

В четверг, 15 октября, неизвестные совершили нападение на частый дом известного бизнесмена Мечислава Жеребецкого, расположенный в элитном поселке Брюховичи под Львовом.

— Около 22:00 в дом ворвались злоумышленники в масках, которые жестоко избили и связали 61-летнего хозяина, после чего скрылись. Мужчина умер на месте, получила телесные повреждения и его 58-летняя жена, — сообщили «ФАКТАМ» предварительную информацию в ГУ Национальной полиции Львовской области.

Открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой». Злоумышленникам грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. Все службы и подразделения Львовщины ведут усиленный поиск преступников.

Как стало известно «ФАКТАМ» из других источников, трое бандитов в масках ворвались в дом через незакрытые двери. Они избивали и жестоко пытали хозяина — известного бизнесмена, который занимался недвижимостью и строительным бизнесом. По пока не подтвержденным данным, из дома якобы было похищено 180 тысяч долларов. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)