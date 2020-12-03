Прокурор попросив 9 років позбавлення волі для обвинуваченого у нападі на співробітника АП

У четвер, 03 грудня 2020 року, за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 у Шевченківському районному суді міста Києва відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

Злочин стався у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві. Обвинувачений разом зі спільником вчинили розбійний напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого зранку наступного дня знайшли місцеві мешканці. Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України.

За результатами слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна.

У свою чергу обвинувачений у ході дебатів визнав свою вину частково.

Заслухавши сторони, суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого та призначив на 20 січня 2021 року виступ обвинуваченого з останнім словом.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура