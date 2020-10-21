Задержан мужчина, который избил племянницу и поджег квартиру сестры под Одессой

Напомним, не желая мириться с завещанием, мужчина избил племянницу, под ее под учебным заведением в Одессе, а уже вечером в с. Фонтанка поджег жилье сестры, которое их мать оставила в наследство дочери.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

К поджогу злоумышленник прибегал дважды. В первый раз он бросил под входные двери легковоспламеняющееся вещество, которое вспыхнуло, повредив только вход. Не удовлетворившись этим, мужчина поджег квартиру второй раз, на этот раз, нанеся жилищу сестры более значительный ущерб.

Полицейские задержали правонарушителя по месту жительства на Николаевщине.

За причинение телесных повреждений племяннице его действия квалифицированы по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За умышленное повреждение имущества путем поджога в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. // zaodessu.com.ua