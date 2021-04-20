За похищение харьковчанина будут судить участников бандитской группировки «Князя»

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета “Князя”, похитивших человека и требовавших выкуп в 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

“Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета „Князя“ на территории г. Харькова и Харьковской области. Им инкриминируется совершение незаконного лишения свободы или похищение человека, разбоя, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконное изготовление, переработка огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1 , ч. 3 ст. 289 УК Украины)”, — информуют в ОГП.

Так, досудебным расследованием было установлено, что участники организованной группировки совершили разбойное нападение на жителя Харькова и незаконно лишили его свободы, требуя 5 млн грн, а также переоформления права собственности на принадлежащее ему и членам семьи имущество.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В январе суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в похищении молодого харьковчанина. По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под арестом 60 суток без права внесения залога.