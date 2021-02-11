В Энергодаре избили и ограбили адвоката

На днях двое злоумышленников в Энергодаре напали на адвоката около его дома. Они отобрали у него травматический пистолет и сильно избили.

На данный момент в полиции опубликовали видео с камер наблюдения, а также дали приметы нападавших. Так, сообщается, что мужчины были в медицинских масках и ждали адвоката возле дома по улице Украинской. Они были одеты в черную одежду и выражая агрессию быстро приближались к нему.

У адвоката был с собой пистолет Safari Mini, он выстрелил в землю и по одному разу в сторону злоумышленников. Однако они успели ударить его по голове, забрать оружие и скрыться. Дело квалифицировали как грабеж. Однако по версии адвоката это было спланированное нападения из-за дел, которые он ведет. Также он сообщил, что у него перелом черепа 18 мм.

Приметы правонарушителей: Первый человек: на вид 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза карие, одет: черная короткая болоньевая куртка, брюки черного цвета, шапка темного цвета, был в медицинской маке, из-под маски видно бороду длиной примерно 5 см.

Второй человек: рост 180 см, среднего телосложения, одет: черная короткая куртка, брюки темного цвета, шапка темного цвета, шапка темного цвета, был в медицинской маске. // Акцент