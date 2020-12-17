В ГАСИ предупреждают о случаях мошенничества

В последнее время встречаются отдельные случаи мошенничества в связи с исключением из полномочий Госархстройинспекции функции лицензирования строительной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАСИ, передает СтройОбзор.

Неизвестные предлагают субъектам градостроительства за определенную финансовую награду «решение» вопросов о внесении в лицензионный реестр информации о бессрочной лицензии.

«Сейчас Кабинетом Министров Украины не определен государственный орган, уполномоченный на осуществление лицензирования хозяйственной деятельности по строительству. Таким образом, в соответствии с законодательством в сфере лицензирования, ни один государственный орган не наделен функциями по формированию и ведению лицензионного реестра. Поэтому все предложения быстрого «решение» вопросов являются обычным мошенничеством», — отметили в инспекции.