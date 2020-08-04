В Харькове чиновника ОГА разоблачили на взятке в 1,3 млн. гривен

Во взятке в 1 320 000 гривен разоблачили начальника одного из департаментов Харьковской ОГА, который за эти деньги должен был решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб САП.

«3 августа 2020 года под процессуальнім руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачен начальник одного из департаментов Харьковской ОГА на получении неправомерной выгоды в сумме 1 320 000 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при передаче указанной суммы денежных средств чиновник пообещал «помочь» решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления.