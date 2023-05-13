Жителя Верхньодніпровської громади затримали за смертельне побиття чоловіка

Під час конфлікту підозрюваний забив 47-річного потерпілого до смерті.

12 травня о 14:30 до поліції зателефонувала 39-річна жінка та повідомила, що у приміщенні літньої кухні на території власного домоволодіння виявила тіло квартиранта з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що 11 травня в гостях у жінки відпочивала компанія. Між потерпілим та одним із гостей виник конфлікт, під час якого 21-річний підозрюваний побив знайомого дерев`яною палицею, а також завдав йому численні удари ногами та руками. Від отриманих травм чоловік помер.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП