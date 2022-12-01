Шахраї телефонують з пропозицією покращення якості мобільного зв’язку

Перебої зі світлопостачанням, інтернетом та зв’язком знову активізували шахрайські схеми.

Як цьому запобігати – розповідає Роман Будчик з відділу протидії кіберзлочинам.

«Коли до вас телефонують невідомі і просять ввести певну комбінацію цифр, щоб нібито зробити кращим зв’язок, – це має одразу видатись підозрілим. Адже необізнані в цифровій грамотності люди можуть дійсно ввести ці дані та в результаті таким чином надати доступ до своїх рахунків», – розповів поліцейський. Шахраї не просто можуть зняти наявні кошти, а й загнати потерпілих в боргову яму, збільшивши кредитний ліміт без їх відома та перевівши кошти на свої кратки. Зловмисники діють настільки швидко і жорстко, що людина не може зорієнтуватись, в яку пастку потрапляє. Їй навіюють екстрену інформацію, зазвичай в таких випадках люди розгублюються, впадають в паніку, особливого літнього віку. Тож правоохоронець радить: перевіряти інформацію та не довіряти незнайомцям.

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ГУ Національної поліції у Волинській області