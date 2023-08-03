Затримано водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 серпня, близько 13.00, між селами Стовпин та Боложинів Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «BMW 320D», 37-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і в’їхав у дерево.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району, загинув на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області