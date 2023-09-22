Кругова порука? У справі про держзраду судді Богомолової її колеги беруть відводи

У справі за обвинувачення судді Лариси Богомолової другий місяць триває підготовче судове засідання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на інформацію з реєстру судових рішень.

Обвинувальний акт надійшов до Жовтневого райсуду Запоріжжя на початку серпня цього року. Оскільки йдеться про особливо тяжкий злочин із перспективою покарання більше 10 років, то справу має слухати колегія у складі трьох професійних суддів.

9 серпня двоє суддів узяли самовідвід, посилаючись на те, що як слідчі судді слухали поєднувану справу, матеріали НСРД з якої було потім використано у провадженні стосовно Богомолової.

10 серпня Запорізький апеляційний суд розглянув подання суду першої інстанції про зміну підсудності справи.

Жовтневий районний суд Запоріжжя пояснював, що пʼятеро суддів цього суду були задіяні як слідчі судді, що виключає їх участь у розгляді справи по суті. У трьох суддів відсутня спеціалізація, одна суддя на момент розподілу справи перебуває у відпустці і ще в одної судді закінчились повноваження.

Апеляційний суд зіслався на закон про судоустрій і статус суддів і розʼяснення Ради суддів України від 11 червня 2021 року про те, що спеціалізація не є обовʼязкова. І коли застосування спеціалізації неможливе, то авторозподіл судових справ повинен здійснюватися між усіма суддями незалежно від їхньої спеціалізації.

Всього у Жовтневому районному суді Запоріжжя 11 суддів, з яких лише пʼять мають обʼєктивні, передбачені законом, перешкоди для розгляду справи. Тому вважалося, що суд не вичерпав всі можливості для формування складу колегії у цій справі.

6 вересня ще двоє суддів взяли самовідвід.

Органом досудового розслідування у цій справі був слідчий відділ Управління служби у справах безпеки України в Запорізькій області. Чоловік судді є начальником слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області і здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Друга суддя повідомила, що розглядала цю справу на етапі досудового слідства.

Після цього адвокат також клопотав про скерування провадження до іншого суду. Він посилався на ч. 1 ст. 32 КПК про те, що коли кримінальне провадження не може розглядатися здійснюватися судом, в якому обвинувачена обіймала посаду судді, тому розгляд здійснює суд, найбільш територіально наближений, тобто Приморський районний суд Запорізької області. Оскільки цей суд в окупації, то територіальну підсудність його судових справ визначено за Вільнянським районним судом Запорізької області.

Апеляційний суд захисникові відмовив. Місцем скоєння злочину вважається наразі окуповане місто Бердянськ. Розпорядженням Верховного суду територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області визначено за Жовтневим районним судом Запоріжжя.

19 вересня ще одна суддя взала самовідвід. 23 червня цього року її помічником став колишній помічник судді Богомолової, коли вона ще працювала в Бердянському суді.

Після цього на порталі «Судова влада» було оприлюднено свіжий звіт авторозподілу, з якого вбачається, що в Жовтневому райсуді Запоріжжя не знайшлося суддів для розгляду справи.

Нагадаємо, що навесні цього року суддю Богомолову взяли під варту за підозрою в державній зраді під час воєнного стану.

За даними СБУ, Богомолову завербували російські спецслужби у перші дні повномасштабного вторгнення, коли вона перебувала у місті Бердянську Запорізької області і працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення міста суддя начебто добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині і з власної ініціативи «познайомилась» з представником ФСБ РФ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Наприкінці березня минулого року Богомолова, за даними СБУ, передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. За версією слідства, саме за «наводкою» Богомолової росіяни вбили трьох українських військових.

Богомолова нібито погодилася сформувати список проукраїнськи налаштованих суддів і спостерігала за тим, як її співробітники ставляться до окупантів і доповідала про настрої співрозмовнику з ФСБ РФ, також звітувала про вжиті нею заходи щодо формування позитивного ставлення працівників суду до РФ.

У травні минулого року рішенням голови Верховного суду Богомолову відряджено до Полтавського районного суду Полтавської області. Суддя виїхала на підконтрольну Україні територію і в листопаді 2022-го її обрали головою суду в Полтаві.

Богомоловій загрожує 15 років позбавлення або довічно і з конфіскацією майна.