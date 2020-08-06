В Харькове «кредиторы» пытались похитить мужчину

В Харькове прохожие предотвратили похищение человека просто посреди улицы.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Так, двое мужчин пытались силой посадить в авто ВАЗ-2110 третьего — жителя Харькова 1984 года, надев ему на руки наручники. Свои действия они объяснили тем, что последний задолжал им деньги. Однако свои планы нападающие реализовать не смогли, ведь люди, которые стали свидетелями происшествия, не позволили им этого.

После обращения к правоохранителям полиция разоблачила и задержала двух подозреваемых в нападении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.