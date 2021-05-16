В Харькове наркозакладчик пытался откупиться от патрульных за 1000 долларов

Заметив полицейских мужчина достал нож и бросился бежать.

Закладчика патрульные заметили сегодня, 16 мая, около 10:00 на улице Светлой в Московском районе Харькова. По данным патрульных, их внимание мужчина привлек, потому что постоянно оглядывался.

“Заметив правоохранителей, гражданин достал из кармана предмет, похожий на столовый нож, и бросился бежать. Патрульные сразу догнали и задержали гражданина”, – сообщили в пресс-центре патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина признался, что у него с собой есть свертки с наркотическими веществами. Наркотики, по его словам, он распространяет через “закладки”. Чтобы откупиться от патрульных, гражданин предложил им взятку в 1000 долларов США.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у задержанного нашли и изъяли 10 свертков с кристаллическим веществом. Кроме того, наркозакладчик показал место, где уже спрятал такие же свертки. Также он сообщил, что дома хранит еще около 50 граммов синтетических наркотиков. // МГ «Объектив»