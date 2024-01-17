Справи Майдану: За розстріли активістів на Інститутській у 2014 році судитимуть ще 9 співробітників «чорної роти Беркуту»

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві обвинувачені виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

У подальшому знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Обвинуваченим інкриміновано умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, вчинення терористичного акту, викрадення табельної вогнепальної зброї, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, а також перевищення службових повноважень (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 262, ст. 340, ч. 3 ст. 365 КК України).

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуттям ними громадянства рф, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, за вчинення цих злочинів восени 2023 року до суду було скеровано обвинувальні акти стосовно ще 11 міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора