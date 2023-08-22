У столиці судитимуть викрадача автомобіля

Зловмисник поцупив «Мітсубісі» скориставшись тим, що власник залишив відчиненим вікно, а ключ у замку запалення. Правоохоронці протягом доби встановили порушника. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У липні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу будинку на вулиці Русанівська Набережна він виявив відсутність свого автомобіля «Мітсубісі Грандіс». Слідчо-оперативна група територіального підрозділу задокументувала злочин.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Зеленько, правоохоронці провели низку розшукових заходів і протягом доби встановили місцезнаходження зловмисника:

«За аналітичної підтримки фахівців кримінального аналізу ми відтворили маршрут руху викраденого автомобіля, а також встановили особу чоловіка, який привласнив іномарку. Зрештою, ми знайшли «Мітсубісі» у дворі багатоповерхівки на території Дарницького району, а порушника розшукали за місцем проживання. Ним виявився киянин, 1976 року народження. Зловмисник скористався тим, що автомобіль тривалий час стояв із відчиненим вікном та ключем всередині. Тож, переконавшись, що власника немає поруч, зловмисник безперешкодно сів у салон та поїхав з місця події. До затримання він встиг поїздити на чужому автомобілі містом у компанії своїх знайомих, а потім, не знаючи що далі робити з чужим авто ¬– залишив його в першому-ліпшому дворі».

Слідчі, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортний засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті, а викраде авто передали законному власнику. На період досудового розслідування підозрюваний перебував під нічним домашнім арештом», — зазначив Михайло Зеленько.

Відділ комунікації поліції Києва