В Харькове в результате взрыва гранаты пострадали три человека (фото)

В полиции отчитались о задержании мужчины, бросившего гранату.

В Харькове сегодня вечером прогремел взрыв на проспекте Гагарина. По предварительным данным, ранены три человека.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

«Трое пострадавших. Из-за осколочного ранения одному грозит ампутация ноги. В момент взрыва рядом находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут», — пишет «Харьков 1654».

По данным канала «Труха», мужчина в неадекватном состоянии взорвал гранату, бросив ее об землю.

«Шарахнуло на весь район. Зацепило прохожего парня (скорая оказывает помощь), повредилась машина. Местные пацаны разбили неадеквату рожу. На месте уже работает полиция», — сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции области позже подтвердили информацию о взрыве и ранении троих людей.

«Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские», — сказано в сообщении. // УНИАН