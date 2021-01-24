В Харькове задержали торговца оружием

Теперь гражданину может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе «главка».

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался 40-летний местный житель.

За 9800 гривен продал мужчине автомат Mauser, а также пообещал передать ему еще один «ствол». Через время фигурант принес покупателю автомат МP-40, который оценил в 35 тысяч гривен.

Во время совершения сделки подозреваемого задержали. У него в доме силовики нашли еще несколько единиц огнестрельного оружия. Уголовное производство открыто по статье 263 УК Украины («незаконное обращение с оружием»). // newsroom.kh.ua