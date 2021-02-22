В Харькове застрелили ювелира

В Харькове произошло резонансное убийство местного предпринимателя-ювелира.

Вызов на горячую линию «103» поступил в 19:40. Со слов очевидцев, мужчину убили выстрелом в голову.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Харьковской области, проезд на месте происшествия перекрыт.

На данный момент местные СМИ уточнили, что все произошло по улице Отакара Яроша, а погибшим якобы является владелец ЧП «Пантера» Александр Чепурных. В него стреляли на входе в магазин сети «АТБ», расположенного возле жилого комплекса «Ультра». // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»