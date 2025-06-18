СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка наводила ворожі удари на Харків і чекала на окупацію міста

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як гру) у Харкові. Зловмисниця коригувала ракетно-бомбові удари агресора та чекала на окупацію регіону.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна. У поле зору російської спецслужби жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до штурму та захоплення Харкова.

Після вербування куратор направив агентці перелік локацій, за якими вона мала «перевірити» ймовірне базування Сил оборони.

Для цього фігурантка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами.

У разі виявлення там українських захисників, агентка фотографувала потенційну «ціль» з прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-картах.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність зловмисниці й затримали її.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України