В Харьковской области водитель-нарушитель наехал на патрульного

В Харьковской области на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» водитель легкового автомобиля наехал на патрульного. Полицейского госпитализировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции.

Отмечается, что перед инцидентом водителя автомобиля «Suzuki Jimny» остановили из-за превышения скорости. Во время вынесения постановления о наложении административного взыскания — мужчина начал движение и совершил наезд на патрульного. Пострадавшего госпитализировали.

«Нарушитель был остановлен и передан следственно-оперативной группе Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области», — пишет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.