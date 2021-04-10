В Хмельницкой области привлекли к ответственности подростков-живодеров

На днях двое подростков в Хмельницкой области выложили в соцсети видео, на котором видно, как они издеваются над котом. Съемки сопровождались смехом и нецензурными выражениями. Правоохранители установили лиц, причастных к жестокому обращению с животными.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Хмельницкое районное отделении полиции.

Ими оказались 13-летний и 16-летняя жители одного из сел Красиловского ОТГ.

За данное правонарушение предусматривается административная ответственность по ст. 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными).

«Но поскольку молодой обидчик не достиг возраста административной ответственности, то был составлен административный протокол на его мать по ст. 184 ч.1 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а 16-летнюю несовершеннолетнюю привлекли к ответственности по ч.1 ст.173 КУоАП. (Мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что с подростками и родителями проведена соответствующая профилактическая работа по недопущению правонарушений в дальнейшем.