В Інтернеті продають «посвідчення волонтерів», які… не врятують від мобілізації

Шахраї, користуючись проблемами українців, не гребують можливістю заробити.

В Україні щонайменше з 2024 року підприємливі ділки продають в інтернеті посвідчення волонтерів благодійних організацій. Вони обіцяють, що з такою корочкою чоловіків не чіпатиме ТЦК та не мобілізує, можна буде їздити за кордон, а також пересуватися містами під час комендантської години. Звісно, викинути гроші на таку забавку ви можете, але жодної користі посвідчення не принесе вам, та від мобілізації не врятує, Інформатор розповість детальніше.

Одному з наших читачів вже кілька днів поспіль муляє очі реклама у Facebook, в якій пропонується придбати посвідчення волонтера одного з благодійних фондів України (при цьому не уточнюється якого саме). Така послуга обійдеться у 5000 грн, пересилатимуть поштою, додатково потрібно буде сплатити % за накладений платіж при отриманні. Дивно, що Фейсбук вчергове байдуже ставиться до того, що там рекламують.

У 2024 році “посвідчення” волонтерів продавали на OLX. Зараз цих оголошень немає вже. Також продавці з тієї ж структури платно публікували у Telegram в окремих каналах рекламу з пропозиціями всього за декілька тисяч гривень придати “щасливий квиток”, який захистить від ТЦК та відверне мобілізацію власника такого посвідчення. Тепер ця реклама і у Facebook, яка веде за посиланням у Telegram до посередника, у якого треба замовити. Потім потрібно буде надіслати своє фото, особисті дані продавцеві, щоб їх надрукували на посвідченні. Таким чином, персональні дані громадянина, який захоче придбати собі “липове” посвідчення, опиняться у сторонніх осіб.

Щоправда, людей вводять в оману. Така “корочка” не дасть ніяких переваг. На “документі” вказана назва благодійного фонду, а за QR-кодом можна перейти на сайт цього фонду. І людина нібито є представником поважної організації. Втім, статус волонтера не дає право на відстрочку від мобілізації.

Спікер Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін зазначає, що наявність такого документу (навіть у справжніх волонтерів) точно не врятує від вручення повістки, оскільки ТЦК перевіряють насамперед військово-облікові документи громадянина та звіряють дані із системою “Оберіг”. Якщо щось не збігається, то чоловіка відправляють на оновлення даних, якщо все гаразд, то відпускають. При цьому Істомін нагадує, що в Україні існує кримінальна відповідальність за підробку документів. А от з якими документами не будуть чіпати у більшості випадків – це актуалізований військовій квиток та посвідчення офіцера (для тих, хто проходить службу чи вже звільнений з неї).

Проте посвідчення волонтера можуть допомогти при комунікації з гуманітарними штабами, при переїздах через блокпости (але все одно будуть перевіряти через реєстр “Оберіг”). А от перепустки для здійснення певних дій під час комендатської години волонтерське посвідчення не забезпечує – на це у людини має бути письмовий дозвіл від військової комендатури. А такі перепустки дійсні лише в межах території цієї комендатури, наприклад, якщо волонтер має “нічну” перепустку від комендатури у Києві, то він не може порушувати комендантську годину у Житомирі чи Кропивницькому, бо не має дозволу на це від військових.

Ще одна схема, якою користуються чоловіки, що бояться мобілізації, це виїзд за кордон під виглядом волонтерів – такі люди мають привозити з-за кордону гуманітарну допомогу, ліки тощо. Проте окремі громадські організації та благодійні фонди подають до військових адміністрацій список подібних людей на виїзд, а частина з них не повертається. У деяких організаціях – не повертається більшість, а такі можливості продаються. Інформатор розповідав про те, скільки таких чоловіків-волонтерів виїхало за кордон з різних регіонів та як влаштований цей бізнес – станом на березень 2024 року їх було понад 20 тисяч українців призовного віку, хто втік таким шляхом. // Інформатор