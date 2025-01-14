В Інтернеті продають «посвідчення волонтерів», які… не врятують від мобілізації
Шахраї, користуючись проблемами українців, не гребують можливістю заробити.
В Україні щонайменше з 2024 року підприємливі ділки продають в інтернеті посвідчення волонтерів благодійних організацій. Вони обіцяють, що з такою корочкою чоловіків не чіпатиме ТЦК та не мобілізує, можна буде їздити за кордон, а також пересуватися містами під час комендантської години. Звісно, викинути гроші на таку забавку ви можете, але жодної користі посвідчення не принесе вам, та від мобілізації не врятує, Інформатор розповість детальніше.
У 2024 році “посвідчення” волонтерів продавали на OLX. Зараз цих оголошень немає вже. Також продавці з тієї ж структури платно публікували у Telegram в окремих каналах рекламу з пропозиціями всього за декілька тисяч гривень придати “щасливий квиток”, який захистить від ТЦК та відверне мобілізацію власника такого посвідчення. Тепер ця реклама і у Facebook, яка веде за посиланням у Telegram до посередника, у якого треба замовити. Потім потрібно буде надіслати своє фото, особисті дані продавцеві, щоб їх надрукували на посвідченні. Таким чином, персональні дані громадянина, який захоче придбати собі “липове” посвідчення, опиняться у сторонніх осіб.
Щоправда, людей вводять в оману. Така “корочка” не дасть ніяких переваг. На “документі” вказана назва благодійного фонду, а за QR-кодом можна перейти на сайт цього фонду. І людина нібито є представником поважної організації. Втім, статус волонтера не дає право на відстрочку від мобілізації.
Спікер Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін зазначає, що наявність такого документу (навіть у справжніх волонтерів) точно не врятує від вручення повістки, оскільки ТЦК перевіряють насамперед військово-облікові документи громадянина та звіряють дані із системою “Оберіг”. Якщо щось не збігається, то чоловіка відправляють на оновлення даних, якщо все гаразд, то відпускають. При цьому Істомін нагадує, що в Україні існує кримінальна відповідальність за підробку документів. А от з якими документами не будуть чіпати у більшості випадків – це актуалізований військовій квиток та посвідчення офіцера (для тих, хто проходить службу чи вже звільнений з неї).
Ще одна схема, якою користуються чоловіки, що бояться мобілізації, це виїзд за кордон під виглядом волонтерів – такі люди мають привозити з-за кордону гуманітарну допомогу, ліки тощо. Проте окремі громадські організації та благодійні фонди подають до військових адміністрацій список подібних людей на виїзд, а частина з них не повертається. У деяких організаціях – не повертається більшість, а такі можливості продаються. Інформатор розповідав про те, скільки таких чоловіків-волонтерів виїхало за кордон з різних регіонів та як влаштований цей бізнес – станом на березень 2024 року їх було понад 20 тисяч українців призовного віку, хто втік таким шляхом. // ІнформаторTweet