На Житомирщині депутат-рекетир разом з бандою викрадав людей та «вибивав» із них гроші

Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева на Житомирщині, який входив до складу потужної злочинної організації в регіоні.

Зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень.

Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів.

Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали «на гарячому» 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого «смотрящого» за Коростишевом.

Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста.

За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та «вибивав» з них гроші.

Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити «відкупні» до приміщення міськради. Крім того, посилаючись на власні «зв’язки» у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його.

Під час обшуків у його помешканні та робочому кабінеті виявлено:

⁠мобільний телефон, комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій;

⁠чорнові записи про «заборгованість» потерпілих.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);

⁠ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Також оголошено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією «смотрящому» за Коростишевом, який нині перебуває у слідчому ізоляторі (ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України