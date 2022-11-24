Одеські поліцейські затримали 26-річного жителя Болградського району за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці

Подія сталася в орендованій ними квартирі в Одесі на вулиці Ільфа та Петрова. Нетверезий чоловік, обурений відмовою жінки дати йому грошей, накинувся на неї з кулаками.

Завдавши цивільній дружині чисельних ударів кулаками по обличчю, зловмисник штовхнув її в груди, внаслідок чого вона втратила рівновагу і вдарилася головою у дверну раму. Побита жінка намагалася втекти від кривдника, але той наздогнав її і вдарив ще декілька разів.

Наступного дня потерпіла звернулася до лікарні, де їй діагностували розходження скронево-потилочного шву та інші травми голови і тіла. Медики надали 25-річній постраждалій допомогу та сповістили про подію правоохоронні органи.

«Фігуранта затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування», – розповів начальник відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

Одеське районне управління поліції № 1