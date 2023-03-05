В Іспанії затримали банду, яка грабувала українських біженців

В Іспанії затримали злочинну групу, яка грабувала будинки українських біженців. Серед 10 підозрюваних були громадяни України та Російської Федерації.

Як повідомляє The Local, зловмисники “спеціалізувалися” саме на пограбуванні українських біженців, оскільки вони зазвичай привозять із собою заощадження та цінні речі. Гвардія Цивільної поліції зазначає, що злочинці вдерлися до семи будинків українських біженців. Інциденнти сталися у східних провінціях Аліканте та Мурсія на узбережжі Середземного моря.

За словами правоохоронців, у злочинної групи вилучили викрадені речі та готівку на суму 1,25 мільйона євро. Зокрема, було знайдено колекцію марок на суму близько півмільйона євро, компʼютерну техніку та ювелірні вироби.

Поліція підозрює, що злочинці встановлювали на транспортних засобах жертв трекери і використовували їх, щоб визначати, коли людей немає вдома. Правоохоронці вже заарештували сімох українців і трьох росіян. Водночас поліцейські не виключають виявлення нових жертв і нових арештів. // УНІАН