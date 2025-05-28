В Івано-Франківську до 8 років ув’язнення засудили псевдодепутата так званої «днр»

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд виніс заочний вирок 37-річному мешканцю Донеччини за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також на 15 років позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Прокурори в суді довели, що чоловік співпрацює з окупаційною владою та займає посаду в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях так званої «днр». У серпні 2023 року він балотувалася на псевдовиборах до так званої «Донецької міської ради днр» від російської партії «єдина росія». Його обрали депутатом цього незаконного органу влади.

На займаній посаді він активно долучається до прийняття незаконних рішень, підтримує державу-агресора та сприяє зміцненню окупаційної адміністрації.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Строк відбування покарання засудженому рахуватиметься з моменту його фактичного затримання.

Івано-Франківська обласна прокуратура