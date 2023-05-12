В Івано-Франківську до 8 років за ґратами засуджено педофіла, який розбещував дитину та виготовляв порнографію за її участю

За публічного обвинувачення прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська суд визнав 56-річного мешканця обласного центру винним у розбещенні малолітньої дитини, виготовленні дитячої порнографії та зберіганні матеріалів порнографічного характеру ( ч. 2 ст. 156, ч. ч.1,3 ст. 301-1 України).



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружної прокуратури міста Івано-Франківська.

В суді прокурор довів, що чоловік у 2021 році розбещував свою 4-річну доньку та знімав це відео порнографічного характеру на мобільний телефон. Він виготовив 557 відеофайлів та 565 зображень, які містять ознаки дитячої порнографії.

Засуджений раніше вже відбував покарання у виді позбавлення волі за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.