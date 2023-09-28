В Івано-Франківську судитимуть вісьмох бойовиків фейкових «л/днр»

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно восьми учасників «л/днр» за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст.111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного вторгнення та воювали у складі терористичних збройних формувань «л/днр».

Це мешканці Луганщини та Донеччини, які проходили так звану військову службу за контрактом у керованих та фінансованих агресором підрозділах нзф. Після 24 лютого 2022 року вони добровільно мобілізувались, щоб втілювати ворожий план щодо захоплення українських територій.

Учасники НЗФ рф брали участь у боях проти військовослужбовців Збройних Сил України на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Миколаївщині.

Сили оборони України взяли їх у полон під час бойових зіткнень у районах Лиману та Лисачанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За вказані правопорушення бойовикам загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура