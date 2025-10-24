Аграрії-благодійники: на Вінниччині службовці держпідприємства «подарували» ₴5 млн, продаючи зерно задешево

Схоже, на Вінниччині виявили справжніх альтруїстів, які працювали на одному з підприємств Національної академії аграрних наук. Тріо у складі в.о. директора, інженера та бухгалтера вирішило, що ринкові ціни — це для капіталістів.

Прокурор у суді довів, що ця “організована група” діяла зі шляхетних, але корисливих мотивів. Вони просто реалізовували державні пшеницю, соняшник та кукурудзу за цінами… значно нижчими за середньоринкові. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Можливо, вони планували обвалити світові ціни на зерно або просто дуже хотіли зробити комусь приємне. Але держава такий “демпінг” не оцінила і порахувала збитки — понад 5 мільйонів гривень. І це все повторно та під час воєнного стану.

Суд оцінив їхній бізнес-план:

В.о. директора та інженеру — по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бухгалтеру, яка, мабуть, просто “помилялася” в розрахунках, — 7 років позбавлення волі, також з конфіскацією.

Як бонус, усім трьом заборонили протягом трьох років наближатися до посад у державних підприємствах. Мабуть, щоб вони відпочили від такої напруженої “благодійності”.