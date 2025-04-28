До 12 років ув’язнення засуджено мешканця Миколаївщини за зґвалтування 9-річної сестри

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Миколаївської окружної прокуратури суд визнав винним 19-річного мешканця Миколаївського району у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у травні 2024 року засуджений вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 9-річної рідної сестри.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Миколаївська обласна прокуратура