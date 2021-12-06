В Ізяславі невістка шваброю до смерті забила свекруху

Жінці загрожує до 10 років в’язниці.

У м. Ізяслав Хмельницької області 4 грудня невістка шваброю вбила свою свекруху.

Про це 6 грудня повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Слідство встановило, що 57-річна жінка разом із свої чоловіком проживала в будинку 80-річної свекрухи. Проте між жінками часто виникали сварки.

4 грудня о 18:00 жінки вкотре посварились. Тоді невістка взяла швабру та почала нею жорстоко бити свекруху. Згодом жінка викликала медиків, проте було вже пізно. Від отриманих травм 80-річна жінка померла.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. // Діло