В кабінеті начальника Управління патрульної поліції в Донецькій області знайшли боєприпаси

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції.

Після затримання слідчими ДБР учасників злочинної групи у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох патрульних поліцейських за підозрою в незаконному обігу наркотиків та одержанні хабарів від наркоторгівців, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.

Під час яких у кабінеті начальника слідчі ДБР виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігались без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.

ДБР