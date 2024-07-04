В Калуші в аптеці продавали заборонені таблетки

39-річна підприємниця збувала наркотичні засоби «метадон» та «бупренорфін» без відповідної ліцензії. Протиправну діяльність викрили та ліквідували співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Поліцейські з’ясували, що фігурантка, мешканка Калуського району, організувала незаконний бізнес в одній з аптек Калуша.

Слідчі Слідчого управління та оперативні працівники УБН ГУНП в Івано-Франківській області задокументували декілька фактів збуту «бупренорфіну» наркозалежним особам. Відтак зловмисницю було викрито на «гарячому».

Поліцейські провели сім обшуків на місці події, за місцем проживання, в підсобних, гаражних приміщеннях та в транспортному засобі. Вилучено таблетки з вмістом наркотичних засобів, капсули та ампули ін’єкційних розчинів із змістом заборонених речовин. Обіг всіх цих препаратів обмежений!

Підприємицю затримали в процесуальному порядку. Слідчі уже оголосили їй про підозру за ч.2.ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі поліцейські проводяться заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності та каналів придбання заборонених речовин. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини