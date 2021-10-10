На Одещині службовим особам оголосили підозри у підробці документів, службовій недбалості та привласненні майже ₴200 тис. бюджетних коштів

Протиправні дії правопорушників задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що підрядна організація, за результатами виконання будівельних робіт щодо капітального ремонту покрівлі житлового багатоквартирного будинку в селі Маяках за регіональною програмою енергоефективності, внесла до будівельної документації недостовірні відомості, завищивши фактичні обсяги та відповідно вартість виконаних робіт.

В свою чергу, фізична особа-підприємець, що за договором з комунальним підприємством здійснював технічний нагляд за будівництвом, неналежним чином перевірив виконання робіт.

Через дії вказаних осіб на рахунки підрядної організації з бюджету Маяківської сільської ради незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 200 000 гривень.

За результатами слідства керівнику підрядної організації правоохоронці повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України, а фізичній особі-підприємцю, який здійснював технічний нагляд на об’єкті, – за ч.1 ст.367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам) того ж кодексу.

Одеське районне управління поліції № 2