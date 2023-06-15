За матеріалами ДБР суд просять передати в дохід держави активи посадовиці Львівської митниці майже на ₴2 млн.

За матеріалами Державного бюро розслідувань Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з цивільним позовом щодо визнання активів посадовиці Львівської митниці необґрунтованими. Вищий антикорупційний суд просять стягнути їх у дохід держави.

Працівники ДБР встановили, що керівниця одного з митних постів Львівської митниці у 2020 році стала власницею нерухомого майна – квартири у Львові ціною 1,86 млн грн.

Офіційні доходи та задекларовані збереження посадовиці не дозволяли їй придбати та оформити на себе цю нерухомість.

Аби приховати реальне походження необґрунтованих активів, працівниця митниці оформила квартиру на матір — пенсіонерку, а на наступний день одержала у подарунок означене майно.

З метою забезпечення цивільного позову на вказану квартиру накладено арешт.

Державне бюро розслідувань