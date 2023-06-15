За матеріалами ДБР суд просять передати в дохід держави активи посадовиці Львівської митниці майже на ₴2 млн.

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За матеріалами Державного бюро розслідувань Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з цивільним позовом щодо визнання активів посадовиці Львівської митниці необґрунтованими. Вищий антикорупційний суд просять стягнути їх у дохід держави.

Працівники ДБР встановили, що керівниця одного з митних постів Львівської митниці у 2020 році стала власницею нерухомого майна – квартири у Львові ціною 1,86 млн грн.

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Офіційні доходи та задекларовані збереження посадовиці не дозволяли їй придбати та оформити на себе цю нерухомість.

Аби приховати реальне походження необґрунтованих активів, працівниця митниці оформила квартиру на матір — пенсіонерку, а на наступний день одержала у подарунок означене майно.

З метою забезпечення цивільного позову на вказану квартиру накладено арешт.

Державне бюро розслідувань

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