В Каменском подросток застрелил из ружья своего приятеля

В городе Каменское Днепропетровской области несовершеннолетний парень случайно выстрелил из охотничьего ружья в голову своему другу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

28 августа около 20:30 двое подросток пришел вместе с другом покормить домашних животных в дом своего родственника, который уехал. Парень нашел ружье и, подумав, что оно не заряжено, направил в сторону своего друга. В результате неосторожного обращения с оружием подросток выстрелил из охотничьего ружья прямо в голову своему другу. 15-летний парень скончался на месте.

Парень сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие. Также по данному факту полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.