Продавали неіснуючі товари: на Дніпропетровщині оголосила підозри чотирьом учасникам ОЗГ

Зловмисники створили фейковий інтернет-магазин, в якому продавали мобільні телефони та комп’ютери. Отримуючи передплату за товар, підозрювані уривали зв’язок з покупцями.

Від протиправних дій шахраїв постраждало 25 людей, серед яких – військовослужбовці. Загальна сума збитків складає майже 120 тисяч гривень.

Задокументували злочинну діяльність фігурантів слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровщини спільно з оперативниками кіберполіції Дніпропетровської області.

Встановлено, що до складу організованої злочинної групи входило двоє чоловіків та жінка, кожен з яких діяв за чітко зазначеним планом. Організував «схему» 23-річний житель Дніпра.

Поліцейські в рамках розслідування провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, телефони, SIM-картки та зошити з чорновими записами, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровської області організатору та спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває слідство.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області